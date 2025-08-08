Milano, turista derubato di orologio da 20mila euro: fermato marocchino

Milano, turista derubato

Martedì 5 agosto 2025, in via Monte Napoleone a Milano, un turista cinese è stato avvicinato e derubato del suo orologio di lusso del valore di 20mila euro. Gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile di Milano, che avevano assistito all’intera scena, sono intervenuti immediatamente bloccando un cittadino marocchino di 22 anni, accusato di rapina aggravata in concorso.

L’orologio è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini per individuare eventuali complici. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nella zona del Quadrilatero della moda, spesso nel mirino dei ladri di orologi di lusso.  TiscaliNews

