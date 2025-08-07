Trump: “abbiamo risolto 5 guerre, più quella con l’Iran”

Trump

“Ci sono buone chance per un incontro con Putin molto presto”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump in una conferenza stampa a tutto campo alla Casa Bianca, durante la quale ha annunciato anche l’investimento di Apple di 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti”.

“Sa, abbiamo risolto cinque guerre, più quella con l’Iran, dove abbiamo annientato la sua capacità nucleare. Il conflitto tra Russia e Ucraina non sarebbe mai dovuto iniziare, non sarebbe mai iniziato. Se fossi stato presidente, non sarebbe mai iniziato.” ha spiegato il Presidente Usa. (askanews)

