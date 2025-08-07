Rapina in treno, arrestato romeno: era il terrore dei pendolari

È arrivato al capolinea un rapinatore romeno di 27 anni, che era il terrore dei pendolari. Destinazione: il carcere di Pescarenico a Lecco

È stato arrestato e condannato per aver aggredito un passeggero 50enne straniero su un regionale della Milano – Lecco. I carabinieri della caserma di Costa Masnaga lo hanno rintracciato e arrestato ieri, perché su di lui pendeva un ordine di carcerazione, dopo essere stato condannato in via definitiva dai giudici della Corte di Appello di Milano. Deve scontare una condanna a 3 anni e 4 mesi, una pena che deve espiare in carcere.

La rapina in treno

Il 27enne, un senza fissa dimora, nel maggio 2018, insieme ad altri coetanei, che come lui erano appena maggiorenni, ha aggredito un 50enne appunto, un viaggiatore extracomunitario, preso di mira proprio perché straniero e spaesato. Per rubargli i 15 euro che aveva in tasca, lui e gli altri lo hanno circondato e picchiato a sangue, fino a tramortirlo.

I componenti del branco sono stati poi identificati. Il 27enne, già condannato in primo e in secondo grado, era a piede libero, in attesa che la condanna diventasse esecutiva. Solo dopo i carabinieri hanno potuto arrestarlo. Ora è in carcere a Pescarenico.

https://www.ilgiorno.it