Migranti, Enac ferma aereo Seabird per 20 giorni: ira di Sea-Watch

ImolaOggiCRONACA, News 2025

sea watch

“L’aereo di Sea-Watch fermato dall’ENAC per 20 giorni. Non paga chi commette violazioni dei diritti umani, paga chi le denuncia Dopo che la scorsa settimana il nostro aereo da ricognizione Seabird 2 ha documentato l’ennesimo caso di omissione di soccorso, costato la vita a due bambini e una persona adulta, oggi ENAC ci notifica il fermo amministrativo di un altro nostro aereo, Seabird 1, per 20 giorni”.

Ong e migranti, Frontex smentisce i racconti di Sea Watch

Lo rende noto Sea Watch precisando che il fermo sarebbe dovuto “a violazioni del 30 giugno”. “Non ci scoraggiamo. Stiamo valutando con i nostri legali come opporci a questo ennesimo, pretestuoso provvedimento. Torneremo a volare già nei prossimi giorni con i nostri altri aerei, per documentare ciò che accade nel Mediterraneo centrale”, conclude l’ong.  ANSA

Articoli correlati

Nave Sea Watch 3 ong tedesca

Migranti, dai cardinali pioggia di soldi alle navi delle Ong tedesche

migranti Aurora

Ong e migranti, Frontex smentisce i racconti di Sea Watch

open arms

Migranti, Ong contro il governo: ‘ci fa spendere tempo e denaro’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *