Salerno, 17enne in scooter travolto da branco di cinghiali: è grave

Si scontra in scooter con un branco di cinghiali e resta ferito. È successo a un ragazzo di 17 anni a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno: è finito in ospedale dopo essere stato sbalzato dalla moto dopo l’impatto con un branco di animali, comparso all’improvviso lungo la strada statale 164.

Incidente con un branco di cinghiali

Il giovane, che ieri stava rientrando verso casa, non ha potuto evitare l’ostacolo. La caduta sull’asfalto gli ha provocato ferite a gambe e braccia. Le sue condizioni sarebbero gravi: è stato trasportato d’urgenza in ospedale, per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi necessari.

Le parole del padre

Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è già noto per la pericolosità legata alla presenza di fauna selvatica. Da tempo residenti e automobilisti denunciano la mancanza di barriere di protezione e chiedono interventi urgenti. Su quanto accaduto è intervenuto anche il padre del 17enne, che chiede maggiore sicurezza nella zona: “Prego di prendere qualche precauzione perché quella strada, che già di per sé è pericolosa e conta parecchie vittime, oggi lo è ancora di più vista la presenza di questi animali selvatici”.

