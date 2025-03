Campobasso ‘assediata’ dai cinghiali

CAMPOBASSO, 27 MAR – Non solo le periferie, ma anche le zone del centro di Campobasso costantemente assediate dai cinghiali: continuano infatti ad essere numerose le segnalazioni della loro presenza, confermate da immagini postate sui social che ritraggono interi branchi in giro lungo le strade della città alla ricerca di cibo.

Uno scenario con le caratteristiche di una vera e propria emergenza che continua a non trovare soluzioni. Rischi dietro l’angolo per cittadini e automobilisti che lamentano l’assenza di interventi che possano, se non proprio risolvere, quantomeno mitigare il fenomeno.

Recentemente la sindaca Marialuisa Forte è intervenuta di nuovo sull’argomento sollecitando la Regione ad adottare misure di contenimento del fenomeno “che è obiettivamente uscito fuori controllo, al punto tale da rappresentare, oltre che una piaga per agricoltori ed allevatori ed un costo enorme per la collettività in termini di indennizzi e risarcimenti, anche un pericolo per la pubblica incolumità”. (ANSA)