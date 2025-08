Perugia, rapine con spray urticante e coltello: arrestato tunisino

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio gip, un uomo senza fissa dimora, pluripregiudicato, per i reati di rapina e lesioni personali aggravate verificatisi lo scorso 6 luglio nel centro storico di Perugia. Un secondo soggetto è ricercato.

Quella notte, i due tunisini, rispettivamente di 30 e 28, avrebbero commesso, in concorso tra loro, una rapina aggravata con lesioni personali ai danni di un giovane egiziano che ha riportato ferite giudicate guaribili in 12 giorni.

I due indagati, dopo aver avvicinato l’egiziano 26enne, e con una scusa, gli avrebbero strappato il telefono dalle mani per poi spruzzargli al viso dello spray al peperoncino e colpirlo al fianco con un coltello. In seguito, i due uomini si sarebbero dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Il 12 luglio scorso, al termine degli eventi musicali della manifestazione Umbria Jazz, alla presenza di numerose persone, il 30enne si sarebbe avvicinato a un giovane connazionale di 21 anni e, senza un apparente motivo, lo avrebbe aggredito con uno spray al peperoncino e con un oggetto tagliente, verosimilmente un coltello, con il quale lo avrebbe colpito al volto, provocandogli lesioni personali gravissime e in particolare uno sfregio permanente del viso. L’indagato si era poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Tramite l’escussione di testimoni, l’analisi delle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza e il monitoraggio dei social network, è stato possibile risalire all’identità dei due presunti autori dei due episodi.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno, quindi, provveduto alla ricerca degli indagati, come detto senza fissa dimora, e uno dei due è stato rintracciato, alle prime luci dell’alba di questa mattina, in un’abitazione nell’hinterland di Perugia. L’uomo è stato trovato in possesso di uno spray urticante identico a quello utilizzato la sera dell’aggressione, oggetto poi sottoposto a sequestro. L’altro cittadino tunisino, invece, si è reso irreperibile e sono in corso gli accertamenti per il suo rintraccio.

