Rom si schiantano con la Porsche rubata, un morto e due feriti gravi

Un morto e due feriti gravi, fra cui uno in fin di vita. A bordo di una Porsche rubata si sono schiantati contro il cancello di un’azienda ribaltandosi

L’incidente stradale è avvenuto stanotte a Ponte Lucano, nel comune di Tivoli. Incastrate nelle lamiere le tre persone che si trovano a bordo sono state liberate dai vigili del fuoco. Trasportate d’urgenza in ospedale uno degli occupanti è deceduto all’arrivo in nosocomio, gli altri due sono in prognosi riservata.

Incidente mortale sulla Maremmana

L’intervento dei soccorritori è avvenuto intorno alle 3:30 della notte fra domenica e lunedì sulla via Maremmana Inferiore, nella zona di Villa Adriana. Proveniente dalla via Tiburtina il conducente della Porsche ha perso il controllo della supercar per cause in via di accertamento all’altezza del civico 15. Invasa la corsia opposta la vettura ha colpito prima un cartello pubblicitario per poi schiantarsi contro il cancello d’ingresso di un’azienda. La Porsche si è poi ribaltata.

Un morto e due feriti gravi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, gli agenti della polizia stradale e del commissariato di Tivoli. Intrappolati nell’abitacolo i tre – tutti rom senza documenti – sono stati estratti dai pompieri. Affidati alle cure delle ambulanze sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove uno dei tre è arrivato già privo di vita. Gravi le altre due persone, che si trovano in prognosi riservata al nosocomio tiburtino.

La Porsche

In attesa di essere identificati secondo i primi accertamenti della polstrada la Porsche era stata lasciata dal proprietario in una officina carrozzeria dove sarebbe stata rubata poco prima. Informata la magistratura di Tivoli gli investigatori stanno terminando gli accertamenti per ricostruire sia le fasi precedenti all’incidente che la dinamica del sinistro.

www.romatoday.it – foto archivio