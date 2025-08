Novara, ragazza violentata in treno da un nordafricano

La Polizia ferroviaria di Novara sta indagando su un caso di violenza sessuale che è stato denunciato da una ragazza ventenne, residente a Trecate – popoloso centro dell’hinterland – e impiegata come commessa in un negozio del centro storico.

La ragazza, che viaggia quotidianamente in treno, sarebbe stata aggredita e violentata pochi minuti prima dell’arrivo del convoglio nella stazione del capoluogo. Approfittando del vagone vuoto, un giovane di circa 25 anni l’avrebbe avvicinata e poi violentata, dileguandosi non appena il treno si è fermato in stazione. La ragazza si è subito rivolta al posto di polizia ferroviaria. Le indagini delle forze dell’ordine sono ancora in corso.

L’episodio sarebbe accaduto nei giorni scorsi ma solo oggi è stata depositata la notizia di reato: infatti sulla base della descrizione fornita dalla giovane donna, gli agenti della polizia ferroviaria hanno incrociato le informazioni con le banche dati e sono risaliti all’identità del possibile responsabile. Si tratterebbe di un giovane nordafricano, probabilmente egiziano.

Si tratta della seconda aggressione nel giro di un paio di giorni. Come ricorda il Corriere della Sera, sul treno Novara-Arona, un giovane, nella zona della stazione di Bellinzago, è stato minacciato e derubato del cellulare. Del caso si stanno occupando i carabinieri.

