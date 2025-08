MELUZZI DOCET, quarta puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

Il principio della rana bollita

Questa quarta puntata di MELUZZI DOCET è estratta dalla trasmissione di PIAZZA LIBERTA’ andata in onda sabato 5 agosto 2023

https://www.imolaoggi.it/2023/08/05/piazza-liberta-sabato-5-agosto-2023/

“Dietro al club di Roma, ad Aurelio Pezzoli, ai Rockefeller, ci stanno le idee di una massoneria anglosassone, di cui anche Agnelli e Rockefeller facevano parte, che mutuerebbe, secondo me, la sua filosofia da un principio generale cioè che la natura è disarmata, la natura non ha una naturale tendenza ad evolvere, ad autocorreggersi e che un’élite ristretta deve poter determinare l’ordine del caos determinato dalle cose della natura e che questa élite ristrettissima deve essere quella che, al posto del Divino perché crede in Dio, o della natura perché crede in un deus alla Spinoza può determinare i destini della storia umana e della storia planetaria.

È un’idea che certamente ha il sapore dello scientismo, ma anche il sapore di un superminismo francamente luciferiano, diabolico e quindi vuole mettere la creatura al posto del Creatore, nega che nella natura e dalle cose della natura possono derivare dei meccanismi favorevoli per le creature e quindi vuole sostituire un’élite oligarchica alla natura stessa per governare le cose del mondo. Questa è l’idea filosofica di partenza.”