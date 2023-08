IL PRINCIPIO DELLA RANA BOLLITA

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 5 agosto 2023

OSPITI di Armando Manocchia:

Ilaria Bifarini – economista (bocconiana redenta) scrittrice;

Emanuela Lorenzi – mamma e cittadina consapevole, traduttrice, poeta e scrittrice;

Nino Filippo Moriggia – avvocato cassazionista;

Alessandro Meluzzi – medico psichiatra, criminologo, scrittore e molto altro.

“Il principio della rana bollita” viene utilizzato dal filosofo Noam Chomsky per descrivere la Società e i Popoli che accettando passivamente il degrado, gli abusi, le vessazioni, le restrizioni, le oppressioni e le repressioni, il calpestio dei diritti costituzionali e lo stupro delle libertà fondamentali, assistendo passivamente alla scomparsa dei valori e dell’etica.

La “rana bollita” aspetta con le braccia conserte il declino, nel pieno del nichilismo, accetta la deriva etica, morale, culturale, politica, democratica e sociale e non ultimo il genocidio pianificato dal NWO, prima con la narrazione Covid ed ora con l’ecologismo catastrofista e malthusiano, risalente al Club di Roma, che ha l’obiettivo dichiarato della decrescita demografica ed economica per ridurre la popolazione mondiale a 1 miliardo di persone.

Non ci sono basi scientifiche che dimostrano questo principio della rana bollita, ma è un valido spunto in sociologia e in psicologia.

Come non ci sono basi sociologiche e antropologiche per spiegare i nostri comportamenti, la sudditanza, il subire passivamente che, se non si reagirà, porteranno al suicidio la nostra civiltà e identità.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

