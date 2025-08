Regionali Campania, Renzi: ‘se candidato, sosterremo Fico’

Regionali, Matteo Renzi: “Se sarà Fico il candidato in Campania noi lo sosterremo, nella logica di un accordo di coalizione”

“Per me tutti quelli che prendono un avviso di garanzia non si devono dimettere, quindi ritengo M5S e Fratelli d’Italia giustizialisti. Non ho chiesto le dimissioni di Toti. Vediamo se sarà Fico il candidao in Campania, nella logica di un accordo di coalizione noi lo sosterremo”. Lo ha detto Renzi a ì’l’aria che tira – La7. Per il leader di Italia viva “se Fico avrà il sostegno di De Luca e degli altri, stravince”.