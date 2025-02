Neonata muore durante il parto, 10 medici indagati

La Procura di Brescia ha iscritto dieci medici nel registro degli indagati per la morte di una piccola durante il parto. Si tratta di un’intera équipe dell’ospedale di Desenzano dove a fine gennaio si è consumata la tragedia che ha colpito una famiglia dell’Est Europa. Nel caso se ne aggiunge però un altro: uno dei medici coinvolti tre giorni più tardi si è infatti tolto la vita a Trento gettandosi da un ponte e la Procura locale ha aperto un’inchiesta. Il professionista non ha lasciato biglietti per spiegare il suo gesto.

Il tragico parto e la morte della neonata

Il dramma ha avuto inizio il 31 gennaio all’ospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Una donna, arrivata a termine della gravidanza senza complicazioni apparenti, ha iniziato un travaglio difficoltoso. Secondo la cartella clinica, analizzata dai carabinieri del NAS, l’équipe medica ha tentato il parto con l’uso della ventosa. La bambina è nata con una grave carenza di ossigeno e, in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico di Brescia. Purtroppo, poco dopo l’arrivo, la neonata è deceduta per ipossia. Il PM di Brescia ha disposto un’autopsia, eseguita presso l’Istituto di Medicina Legale di Brescia, per accertare le cause del decesso.

Il ginecologo ritrovato senza vita

A seguito della denuncia dei genitori della neonata, i carabinieri – su ordine della sostituta procuratrice Benedetta Callea – hanno sequestrato la documentazione ospedaliera e avviato le indagini per omicidio colposo. Tra gli indagati figurano circa dieci tra medici e infermieri, tra cui un ginecologo. Quest’ultimo, dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati, non ha fatto ritorno a casa. La moglie ha denunciato la scomparsa e sono scattate le ricerche

. Il 3 febbraio, il suo corpo è stato ritrovato senza vita nei pressi di un ponte in Val di Non. Non ha lasciato lettere o messaggi di addio. Le autorità stanno ora cercando di far luce sulla vicenda, analizzando i fatti legati alla morte della neonata e gli eventuali legami con il suicidio del medico.

https://notizie.tiscali.it