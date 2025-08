Catania, accoltella la vicina di casa: arrestata per tentato omicidio

Lite condominiale degenerata in accoltellamento: una 34enne avrebbe inferto alla vicina di casa “più colpi in rapida successione”

Su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica, la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di due persone, una donna di 34 anni e un uomo di 26. Alla donna è contestato il reato di tentato omicidio. Il marito è accusato del reato di violenza privata. Per entrambi l’aggravante è per futili motivi.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da indagini svolte dalla terza sezione investigativa “Reati contro la persona, sessuali e in pregiudizio di minori”, a seguito del ferimento, accaduto la sera del 20 luglio scorso, di una giovane donna catanese – vicina di casa della coppia – presentatasi, presso il pronto soccorso dell’ospedale “Garibaldi Centro”, in codice rosso, perché ferita con un coltello in più parti del corpo, in particolare alla spalla sinistra, all’avambraccio destro e al collo.

A conclusione delle indagini, è stato possibile comprendere che il ferimento sarebbe stato originato da una banale lite condominiale, in ragione della quale l’uomo avrebbe aggredito verbalmente la giovane e fisicamente un ospite della donna sino a farlo allontanare, minacciando la giovane di gravi e allarmanti ritorsioni allo scopo di costringerla a trasferirsi altrove, minacce amplificate dalla rivendicazione della sua appartenenza al gruppo mafioso “Cappello-Carateddi” e dalla disponibilità di armi. Questa prima violenta fase dell’aggressione sarebbe poi degenerata nell’accoltellamento da parte della 34enne che avrebbe inferto alla vicina di casa “più colpi in rapida successione”. La 34enne sarebbe stata poi “bloccata da alcuni dei presenti … ma, avrebbe dopo qualche istante ripreso la propria azione violenta”, esprimendo anche a parole la sua intenzione di ucciderla”.

www.cataniatoday.it