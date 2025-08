Sicurezza: prefetto di Rovigo adotta ‘zona rossa’ in città

ROVIGO – Il prefetto di Rovigo Franca Tancredi ha adottato, in esito alle determinazioni assunte nel corso della riunione di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’altro ieri, presieduto dal sottosegretario Nicola Molteni, un’ordinanza che prevede controlli rafforzati in aree individuate della città polesana.

Leggi anche

► Rovigo, ragazzo ucciso con coccio di bottiglia: fermati 5 pakistani

► Stupro brutale a Rovigo, arrestati due nordafricani. Per la vittima, prognosi di almeno 40 giorni

L’ordinanza delinea due zone – Stazione ferroviaria e aree limitrofe, Piazza Matteotti e aree limitrofe – nelle quali è disposto il divieto di stazionamento, e il conseguente allontanamento, delle persone che assumono comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolarne la libera e piena fruibilità di quelle aree, e che risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per uno o più dei reati di particolare allarme sociale e impatto sull’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento avrà efficacia dall’1 agosto al 31 ottobre e conferirà maggiore efficacia ed incisività ai controlli delle Forze dell’ordine, nel contesto del più ampio ventaglio di interventi concordati nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in una prospettiva integrata e pluridisciplinare. (ANSA)