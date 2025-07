Forte dei Marmi, scippa orologio da 200mila euro: arrestato marocchino

Ha cercato di portare via a un turista messicano cinquantenne, in vacanza con la famiglia in Versilia, un orologio di lusso, marca Rchard Mille, del valore di circa 200mila euro. Inseguito dalla vittima è stato poi bloccato dalla polizia allertata dallo stesso turista. E’ accaduto nella tarda mattina di mercoledì a Forte dei Marmi (Lucca).

In carcere è finito un 22enne di origine marocchina naturalizzato belga, che, spiega la Questura lucchese, era già stato individuato “dalla polizia di frontiera di Malpensa, quale autore del furto di uno zaino, contenente effetti personali preziosi del valore di oltre 150mila euro, appartenente a un cittadino statunitense”.

La dinamica dello scippo

Riguardo al tentativo di furto, avvenuto mercoledì, il turista si trovava lungo il viale a mare di Forte dei Marmi quando è stato avvicinato dal 22enne che poi gli ha strappato l’orologio, con il cinturino in velcro, cercando di fuggire. La vittima però lo ha inseguito dando anche immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine, “consentendo alla volante della polizia” di arrestare l’autore “in flagranza di reato”.

Migrante irregolare in Italia

L’extracomunitario fermato, “irregolare in Italia” spiega ancora la polizia, aveva tre alias e origini dichiarate algerine, francesi e belga, risulta avere numerose segnalazioni per reati contro il patrimonio commessi in diverse nazioni europee ed è risultato ricercato dalla Spagna anche per immigrazione clandestina.

