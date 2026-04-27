Milano, strappano la collanina a un 18enne: arrestati due egiziani

Lâ€™agguato, la rapina e poi la fuga. Poi lâ€™intervento della polizia e le manette

Due ragazzi di 25 e 20 anni, entrambi cittadini egiziani, sono stati arrestati dalla polizia con lâ€™accusa di rapina in concorso in via Padova a Milano nel pomeriggio di sabato 25 aprile. I due, infatti, avevano strappato la collanina dâ€™oro al collo di un ragazzo di 18 anni.

Il colpo

Tutto Ã¨ accaduto poco dopo le 14.30. Il 18enne Ã¨ stato aggredito dai due che poi si sono dileguati a bordo di un monopattino elettrico. Immediatamente Ã¨ scattata la chiamata al 112 e la centrale operativa ha inviato sul posto una volante dellâ€™Upg che si trovava in zona.

Il fermo

I due, grazie alle preziosi indicazioni della vittima, sono stati individuati in via Chavez a bordo del monopattino. Appena hanno capito di aver attirato lâ€™attenzione della polizia si sono disfatti della catenina dâ€™oro. In pochi attimi sono stati bloccati dagli agenti. Entrambi sono stati arrestati e accompagnati nelle camere di sicurezza.

www.milanotoday.it