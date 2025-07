Leone XIV: “la società si sta ammalando per ‘bulimia’ da social”

Il Papa mette in guardia dai danni provocati dal troppo tempo passato sui social

“Viviamo in una società che si sta ammalando a causa di una “bulimia” delle connessioni dei social media: siamo iperconnessi, bombardati da immagini, talvolta anche false o distorte. Siamo travolti da molteplici messaggi che suscitano in noi una tempesta di emozioni contraddittorie”, ha all’udienza generale. Per il Pontefice dobbiamo “guarire il nostro modo di comunicare” per “evitare di fare male agli altri con le nostre parole”. tgcom24.mediaset.i

A nostro avviso, dovrebbe preoccuparsi molto di più per la bulimia di disinformazione e propaganda diffusa dal mainstream.