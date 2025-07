Lo minacciano con un coltello e lo rapinano: sono gli stessi che hanno accoltellato il turista americano

Avrebbero rapinato l’addetto alle pulizie di un treno regionale, minacciandolo con un coltello per avere una catenina d’oro

Uno dei due era già stato fermato perché, con il fratello, sarebbe responsabile dell’aggressione al turista americano di alcuni giorni fa. La polizia di stato con i carabinieri ha eseguito un fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso nei confronti del complice, un cittadino marocchino di 23 anni.

La rapina sul regionale

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due avrebbero aggredito – nella mattina del 15 luglio – un addetto alle pulizie sul treno regionale 24127 in transito dalla stazione di San Giuliano Milanese. I malviventi si sono avvicinati e hanno minacciato la vittima con un coltello per farsi dare la collanina d’oro che portava con sé. Poi si sono allontanati.

L’agguato a Nick Pellegrino

Nella stessa mattina, su un altro regionale ma nella stessa stazione, il turista americano Nick Pellegrino è stato aggredito con violenza. Per questo caso i poliziotti sono riusciti a fermare il giorno dopo i presunti responsabili. Uno dei due, un 22enne tunisino, sarebbe il complice della rapina all’addetto alle pulizie.

Le indagini e l’arresto

Le indagini sono scattate subito per entrambi i colpi. La Polfer, con l’ausilio dei carabinieri di Melegnano, è riuscita a rintracciare il primo rapinatore, 23enne, trovato in un appartamento in via Lombardia a Melegnano dove si era rifugiato. Il cittadino marocchino è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Lodi.

www.milanotoday.it