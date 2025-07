“Allah Akbar”, uomo dà in escandescenza sul volo per Glasgow

Un uomo di 41 anni ha costretto il comandante del volo easyJet 609 partito dallo scalo di Londra Luton a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Glasgow

L’uomo sosteneva di avere una bomba a bordo del velivolo e ha gridato “Allah Akbar” e minacce contro il presidente Usa Trump, oggi in Scozia. I passeggeri lo hanno immobilizzato dopo che è uscito dal bagno, tenendolo a terra fino all’atterraggio. La polizia ha confermato l’assenza di esplosivi e arrestato il sospetto, che sembra aver agito da solo.

Bomb Threats Disrupt EasyJet Flight to Glasgow

An Islamist on an EasyJet flight, began chanting “There is a bomb on the plane! Death to America🇺🇸! Death to Trump! Allahu Akbar.” pic.twitter.com/5URTa0ySOI

— Sumit (@SumitHansd) July 27, 2025