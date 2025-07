Accordo dazi USA? Uno dei tributi imperiali più costosi della storia

di Arnaud Bertrand – Se gli europei prestassero attenzione (o venisse detta loro la verità), dovrebbero essere oltremodo sconvolti da questo “accordo” ► https://www.bbc.com/news/articles/cx2xylk3d07o

Non è altro che uno dei tributi imperiali più costosi della storia. Solo un enorme trasferimento unilaterale di ricchezza senza benefici reciproci.

L'”accordo” è:

– L’UE ora si vede addebitare tariffe del 15% sulle sue esportazioni verso gli Stati Uniti quando si impegna ad applicare tariffe pari a zero sulle importazioni statunitensi nell’UE.

– L’UE accetta di investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti, senza altra ragione ovvia che quella di compiacere “papà”

– L’UE “acquisterà centinaia di miliardi di dollari di equipaggiamenti militari americani”

– L’UE si impegna ad acquistare 750 miliardi di dollari di GNL statunitense, molto costoso, nello specifico 250 miliardi di dollari per ciascuno dei prossimi 3 anni

In cambio di tutte queste concessioni e dell’estrazione delle loro ricchezze, non ottengono… nulla. Non sto esagerando, è proprio questo il patto: l’UE non ottiene nulla.

Questo non assomiglia nemmeno lontanamente al tipo di accordi stipulati da due potenze sovrane pari. Sembra piuttosto il tipo di trattati ineguali che le potenze coloniali erano solite imporre nel XIX secolo, solo che questa volta l’Europa è la destinataria.

Ancora più preoccupante è il fatto che questo crea una dinamica e un precedente: cosa pensi che accadrà in seguito? Nel XIX secolo, le potenze coloniali si accontentarono del loro primo trattato ineguale? Certo che no: una delle regole fondamentali della geopolitica è che la debolezza non fa che incoraggiare ulteriore sfruttamento.

Ancora una volta, questo è il secolo dell’umiliazione dell’Europa.

Ma non è finita. Nonostante il presidente Trump abbia messo in imbarazzo Ursula Von Der Leyen con la questione degli immigrati e dell’invasione, lei si è rifiutata di chiamarli migranti illegali e ha mantenuto la sua posizione sull’immigrazione clandestina, continuando persino a specificare i suoi obblighi nei confronti della comunità internazionale.

È stata una scena imbarazzante UE. ► video QUI

