“Non scendo”, egiziano senza biglietto sul bus aggredisce autista e guardia giurata

“Non scendo, non me ne frega un caz** del biglietto”. Poi l’aggressione: prima all’autista del pullman, e poi a una guardia giurata che si trovava in servizio agli stalli dell’autostazione Tibus. Un uomo, un 29enne nato in Egitto, è andato in escandescenze dopo essere stato trovato senza titolo di viaggio. Una lite degenerata, con gli altri passeggeri che si trovavano a bordo del bus che li doveva portare in Abruzzo, in fuga dal mezzo di trasporto.

Senza biglietto sul bus

I fatti sono avvenuti giovedì mattina, poco prima delle 7:00, a bordo di un pullman della linea Roma-Avezzano. Già seduto a bordo del torpedone, il 29enne, residente in provincia dell’Aquila ma di fatto senza dimora a Roma, è stato invitato dall’autista a mostrargli il biglietto prima della partenza. Titolo che l’egiziano non possedeva. Da qui l’aggressione verbale e fisica, con il conducente spintonato. Poi calci e pugni ai sedili.

Passeggeri in fuga

Con i passeggeri in fuga, le urla hanno richiamato l’attenzione di una guardia giurata in servizio a largo Guido Mazzoni. Una volta sul pullman il 29enne però non si è calmato, anzi. Ha cominciato a sferrare calci e pugni colpendo il vigilante. Ad assistere alla scena un poliziotto libero dal servizio che si trovava all’autostazione Tibus, il quale ha poi richiesto l’intervento dei colleghi in servizio. Salito sul pullman, l’agente – assieme alla guardia giurata – è poi riuscito a fermare il passeggero senza biglietto non senza difficoltà.

Arrestato dalla polizia

Sul posto sono intervenute le volanti dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia della polizia. Identificato in un 29enne egiziano con precedenti e gravato dal divieto di dimora nel comune di Roma, è stato arrestato e messo a disposizione della magistratura per il rito direttissimo. Violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio – con il pullman che ha ritardato la partenza di quasi un’ora – sono le accuse contro di lui. La guardia giurata aggredita è stata invece medicata e dimessa dall’ospedale con 5 giorni di prognosi.

www.romatoday.it