Milano, brasiliano senza biglietto prende a martellate il controllore

Nuova aggressione a Milano da parte di uno straniero, stavolta a martellate, nei confronti di un operatore dellâ€™Azienda Trasporti Milanesi

di Alessandra Corradi – Stando a quanto ricostruito, ieri pomeriggio poco prima delle 15 un uomo Ã¨ sceso da un treno della linea Rossa della metropolitana alla stazione Lotto e si Ã¨ diretto verso il mezzanino per guadagnare lâ€™uscita. Il sistema introdotto da qualche tempo da Atm per evitare i furbetti prevede che il biglietto vada vidimato in ingresso ma anche in uscita per uscire dai tornelli.

Lo straniero, di origine brasiliana, era sprovvisto del ticket e alla richiesta di uno dei funzionari di mostrare il titolo di viaggio Ã¨ andato in escandescenza. Dallo zaino ha estratto un martello e ha colpito il controllore sul fianco sinistro, per poi trovare una via di fuga. Gli altri operatori Atm presenti in loco hanno immediatamente attivato la centrale operativa, che a sua volta ha chiamato i soccorsi. Il controllore aggredito Ã¨ stato trasportato in ospedale in codice giallo ed Ã¨ stato dimesso con una prognosi di 7 giorni mentre il brasiliano, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, Ã¨ stato rintracciato poco lontano e arrestato. Nello zaino, oltre al martello, aveva anche altri attrezzi da carpentiere che utilizza quotidianamente nella sua attivitÃ lavorativa.

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