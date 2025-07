Ruba auto dopo un furto e investe anziano nella fuga: arrestato serbo

I carabinieri di Boscoreale, hanno tratto in arresto un ventunenne di nazionalità serba accusato di tentato furto in abitazione, rapina aggravata e lesioni personali. L’attività d’indagine, ha permesso di accertare che l’odierno arrestato avrebbe commesso i reati in concorso con un suo connazionale – attualmente ricercato – e altri tre soggetti al momento ignoti.

Il gruppo criminale dapprima avrebbe tentato di perpetrare, in orario serale, due furti in abitazione, servendosi di armi improprie e travisando i propri volti e successivamente, per darsi alla fuga dopo il secondo furto tentato, avrebbe rapinato una donna trentenne della sua autovettura, scaraventando fuori dall’abitacolo il padre della donna, affetto da grave disabilità, per poi investirlo e dileguarsi.

L’acquisizione e la conseguente analisi, da parte degli investigatori, delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona periferica e di campagna presa di mira per i furti tentati, nonché delle abitazioni oggetto dei reati, unitamente alle informazioni testimoniali acquisite e alla comparazione di tracce biologiche rinvenute sui berretti utilizzati dagli indagati per travisarsi, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due soggetti destinatari della misura cautelare.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Napoli Poggioreale G.Salvia.

www.napolitoday.it