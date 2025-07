Ministro israeliano: “Cancelleremo Gaza, sarà tutta ebraica”

Il ministro israeliano Ben-Eliyahu: “Cancelleremo Gaza, sarà tutta ebraica”

“Tutta Gaza sarà ebraica, il governo sta spingendo affinché Gaza venga cancellata. Grazie a Dio, stiamo estirpando questo male. Stiamo spingendo la popolazione che si è istruita sul Mein Kampf”. Lo ha dichiarato il ministro israeliano ultranazionalista di estrema destra Amihai Ben-Eliyahu, citato su X dal giornalista di Axios Barak Ravid.

Media: “Netanyahu ritira la delegazione Israele da colloqui Doha”

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che “alla luce della risposta di Hamas alla proposta, è stato deciso di richiamare la squadra negoziale da Doha per ulteriori consultazioni in Israele”. “Apprezziamo gli sforzi dei mediatori, del Qatar e dell’Egitto, nonché quelli dell’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff per raggiungere una svolta nei negoziati”, ha aggiunto l’ufficio del premier israeliano.

Media britannici: a Gaza è fame di massa conclamata

C’è una “fame di massa” conclamata, con “prove schiaccianti”, nella Striscia di Gaza a causa del blocco degli aiuti umanitari. Lo ha dichiarato alla Bbc Bel Trew, la responsabile dell’ufficio di corrispondenza estera del quotidiano Independent, che ha raccolto testimonianze dirette dai medici. “I livelli di malnutrizione acuta sono così alti che alcune persone sono irrecuperabili”, ha detto Trew. L’emittente pubblica britannica sul suo live blog dedicato alla situazione nella Striscia cita anche l’ultimo appello di oltre 100 ong sulla fame di massa in cui si parla di situazione critica.

