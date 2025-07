Milano: baby gang di ‘maranza’ rapina due ragazzini, rubati anche i vestiti

Tutto è accaduto intorno alle 19.15 all’altezza del civico 12, come riferito dalla questura. I due adolescenti, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati accerchiati dalla baby gang, composta da tre 14enni, un 15enne, un ragazzino di 16 anni e un 18enne.

Uno di questi ha aizzato il cane, un pitbull, contro i ragazzini. Proprio in questo frangente è scattata la rapina: a uno hanno portato via il telefono, al secondo la collanina che aveva al collo. Successivamente, non contenti, si sono fatti consegnare i vestiti.

L’intervento della polizia

Sono stati alcuni passanti che si sono accorti di quello che stava succedendo a chiamare il 112. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato Greco Turro. Tutti i giovani che hanno partecipato alla rapina sono stati bloccati e arrestati. Il 18enne è stato accompagnato nel carcere di San Vittore, i minorenni al Beccaria. Tutti devono rispondere di rapina pluriaggravata in concorso.

A confermare quanto accaduto sono stati diversi testimoni. Un ragazzino che era insieme ai minorenni, capito quello che stavano per fare gli amici, si è dissociato.

www.milanotoday.it