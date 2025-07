Addio a Hulk Hogan, leggenda del wrestling

La leggenda del wrestling Hulk Hogan, il cui vero nome era Terry Bollea, è morto all’età di 71 anni, secondo quanto appreso da TMZ Sports

I medici sono stati inviati nella casa dell’icona della WWE, a Clearwater, in Florida, con gli operatori che hanno dichiarato che si trattava di un “arresto cardiaco”. Sempre secondo TMZ Sport numerose auto della polizia e ambulanze erano parcheggiate fuori dalla casa di Hogan.

Solo poche settimane fa, la moglie di Hogan aveva smentito le voci secondo cui lui fosse in coma affermando che il suo cuore era “forte” mentre si riprendeva dagli interventi chirurgici.

Hulk ha trasformato il wrestling professionale in uno sport di intrattenimento per famiglie. Prima di Hulk, il wrestling era rivolto a un pubblico piuttosto ristretto. Le sue “performance teatrali” sul ring erano magnetiche per i bambini e i loro genitori e hanno dato una forte spinta a questo sport. rainews.it