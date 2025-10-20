Sassi contro pullman dei tifosi Pistoia basket: morto l’autista

Tragedia dopo la partita di basket di A2 tra Rieti e Pistoia

Tragico finale per il match di basket tra Pistoia e Sebastiani di Rieti di A2 che si è disputato domenica. Nel post partita, giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite, il pullman dei tifosi toscani è stato assaltato da una frangia della tifoseria avversaria e uno degli autisti è rimasto ucciso. Un mattone ha sfondato il parabrezza e ha colpito l’uomo. Inutile i tentativi di rianimarlo.

L’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket: ucciso uno degli autisti

L’agguato è avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano. Il mezzo era stato scortato fin lì dalla polizia, gli assalitori sono entrati in azione subito dopo. C’è stata una fitta sassaiola. Un’immagine del mezzo pubblicata anche dal sindaco di Pistoia mostra chiaramente il parabrezza sfondato. Già al PalaSojurner di Rieti, nel corso della partita, c’erano stati momenti di tensione poi sedati dall’intervento della sicurezza e delle forze dell’ordine.

Chi è l’autista ucciso nell’agguato al pullman

L’autista rimasto ucciso era seduto sul pullman accanto al collega che guidava. Un mattone lo ha centrato in pieno. Era residente in provincia di Firenze. I tifosi del Pistoia Basket avevano noleggiato il pullman da una ditta di viaggi, dotata di flotta propria, specializzata anche nel trasporto tifoserie, con sede a Osmannoro (Firenze).

Caccia agli aggressori, tifosi in questura

Gli aggressori avrebbero seguito per alcuni chilometri il pullman, si sarebbero nascosti in una posizione più bassa rispetto alla sede stradale, dunque oltre il guardrail, per poi entrare in azione.

Il questore di Rieti ha ordinato l’identificazione di tutti i tifosi ospiti presenti a Contigliano. Alcuni tifosi sono stati portati negli uffici della Squadra Mobile di Rieti. Non sarebbero scattati provvedimenti a loro carico.

Mondo del basket sotto choc

Sotto choc il mondo del basket. La Fip (Federazione italiana pallacanestro) in una nota esprime “le sue più sentite e addolorate condoglianze alla famiglia della vittima dell’insensato atto compiuto ai danni del bus che trasportava i tifosi di Pistoia di ritorno dalla trasferta di Rieti. La Fip seguirà con la massima attenzione gli sviluppi giudiziari della vicenda per assumere eventuali conseguenti provvedimenti”.

La società Pistoia Basket ha pubblicato una nota in cui dice di avere “appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti”. La società si dichiara “sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente”.

