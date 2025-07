Oms invia lettera alla Commissione Covid

Marco Lisei: “Ieri sera ho ricevuto, in qualità di presidente della CommissioneCovid una lettera dall’ufficio legale dell’OMS riguardante l’audizione odierna del prof. Ranieri Guerra, già direttore generale aggiunto dell’OMS e membro del CTS durante il Governo Conte II. Nella missiva si fa riferimento a una serie di vincoli – alcuni noti – che graverebbero sugli ex funzionari dell’Organizzazione.

Ritengo doveroso escludere che l’intento della lettera sia quello di limitare i poteri d’indagine della Commissione o condizionare il prof. Guerra. È evidente che nessun tentativo potrà limitare la mia funzione: il mio dovere è quello di rispettare la legge italiana che istituisce questa Commissione.

Per questo motivo, nessuna domanda dei commissari verrà limitata.

Ho informato tempestivamente la Commissione di questa comunicazione in nome della trasparenza che ci siamo dati come metodo di lavoro.

Mi auguro infine che quanto scritto non comprometta la genuinità e la libertà dell’audizione del prof. Guerra.”

https://x.com/Marcolisei/status/1947629264792166907

Galeazzo Bignami e Lucio Malan

“Riteniamo la lettera inviata ieri dall’ufficio legale dell’Oms al presidente della commissione Covid irricevibile, un tentativo maldestro di comprimere la funzione istituzionale della commissione, nonché una ulteriore evidenza dell’assoluta incapacità dell’Oms di preservare l’indipendenza degli Stati di cui nella stessa missiva fa riferimento.

Utile ricordare che questa Organizzazione, al contrario, si è sempre dimostrata funzionale a rispondere a esigenze di natura politica: nel caso del Covid alle indicazioni provenienti dalla Cina. Crediamo sia necessario informare di tale circostanza i due presidenti di Camera e Senato, perché la misura è davvero colma, siamo stanchi dei tentativi di ostacolare la commissione bicamerale sulla gestione della pandemia di Covid.

Siamo infatti sottoposti quotidianamente a pressioni per limitare e condizionare i lavori della commissione, è inammissibile che si scomodino a questo proposito persino organismi internazionali come l’Oms. Questa lettera dimostra che bene ha fatto il Governo Meloni a respingere nei giorni scorsi gli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale, i quali rappresentavano delle limitazioni alla sovranità nazionale che l’Oms ha tentato surrettiziamente di

propinarci”.

Così in una nota congiunta Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia. (ANSA)