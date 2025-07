Folgorato dall’auto elettrica: 43enne in gravi condizioni

Un uomo di 43 anni, originario di Napoli, è rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, mentre si trovava in una concessionaria di auto situato tra Marcianise e San Marco Evangelista in Campania. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito dalla scossa elettrica mentre si trovava nello spazio espositivo, questa lo avrebbe scaraventato a terra causandogli un trauma cranico ed escoriazioni multiple.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente. Il 118 ha portato d’urgenza l’uomo in ospedale affidandolo alle cure dei medici, i quali hanno riscontrato condizioni gravi ma stabili, e si teme una possibile commozione cerebrale.

Sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e degli ispettori del lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Ancora sconosciute le cause del contatto con l’elettricità e se vi siano responsabilità da parte di terzi.

www.ilgazzettino.it