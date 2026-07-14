Trump: “Iran tornato all’età della pietra, non sarà più il bullo del Medio Oriente”

“I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all’età della pietra”. Con queste parole, già usate in passato, il presidente americano Donald Trump ha sostenuto che l’offensiva militare statunitense contro l’Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. Secondo il tycoon, dall’inizio della guerra lo scorso 28 febbraio, le forze Usa hanno distrutto 159 imbarcazioni, circa 200 aerei, i sistemi radar, le difese antiaeree e l’84% della capacità di produzione di armamenti. Per questo, ha concluso Trump, l’Iran èi “molto diverso” rispetto a quattro mesi fa: “non potrà più fare il bullo del Medio Oriente”.

Trump: “Voglio essere rimborsato dai Paesi che sto proteggendo”

“Voglio essere rimborsato perché stiamo proteggendo una parte molto ricca del mondo. Stiamo spendendo soldi, e quindi quello che abbiamo fatto è questo: saremo rimborsati per la protezione che forniamo”. Così Donald Trump durante un incontro con i giornalisti nello Studio Ovale. “Non ne abbiamo bisogno noi direttamente, ma ne abbiamo bisogno perché stiamo proteggendo gli alleati”.

tgcom24.mediaset.it