GB: ‘armare l’Ucraina per spingere Putin ai negoziati’

Il ministro della Difesa britannico, John Healey, proporrà una “campagna di 50 giorni” per rafforzare il sostegno militare all’Ucraina in coordinamento con i Paesi alleati, con l’obiettivo di spingere il presidente russo Vladimir Putin ad avviare negoziati.

Durante la riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, Healey appoggerà l’iniziativa lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, che ha dato a Mosca 50 giorni di tempo per accettare un cessate il fuoco, minacciando in caso contrario “dazi devastanti”. “Dobbiamo intensificare gli sforzi per armare l’Ucraina sul campo di battaglia”, dichiarerà Healey, aggiungendo che il Regno Unito farà la sua parte per il successo dell’operazione. tgcom24.mediaset.it