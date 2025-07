Sanzionato 10 volte per ubriachezza molesta: espulso indiano

È stato espulso e rimpatriato un 28enne cittadino indiano che, negli ultimi mesi, era stato sanzionato per ben dieci volte a Treviso per ubriachezza molesta

Irregolare sul territorio nazionale dal 2022, l’uomo aveva cercato di ottenere protezione internazionale, ma la sua richiesta è stata respinta in via definitiva. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e resistenza, era spesso coinvolto in episodi di disturbo nei pressi del parcheggio Appiani. La polizia lo ha preso in carico dopo il rigetto della domanda d’asilo e lo ha accompagnato su un volo diretto a Nuova Delhi. tgcom24.mediaset.it