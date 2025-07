Roma, ancora borseggi ai turisti: 8 arresti

Negli ultimi giorni sono state 8 le persone arrestate dai carabinieri per aver borseggiato turisti stranieri

Due latinos, un uomo e una donna, entrambi di 37 anni, sono stati bloccati sulla banchina della fermata metro Barberini subito dopo aver rubato il portafogli dalla borsa di una turista, approfittando della calca all’interno del vagone. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima che ha presentato denuncia.

I carabinieri della Stazione Macao hanno invece arrestato 3 romeni di 50, 45 e 36 anni, che in via dei Condotti hanno portato via il portafogli dallo zaino di un turista cinese, dopo averlo avvicinato. Il portafoglio è stato recuperato e restituito al proprietario.

In manette anche una donna rom di 36 anni, sorpresa in mentre sfilava il portafogli di un turista tedesco e un albanese di 38 anni, bloccato sulla banchina della fermata metro Termini con il portafoglio dalla borsa di una turista belga. Nella stessa stazione una 20enne rom è stata bloccata immediatamente dopo aver rubato il portafogli di un turista coreano.

