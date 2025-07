Raid israeliano sull’unica chiesa cattolica di Gaza: due morti

È stata colpita da un raid la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Secondo quanto apprende l’Ansa, ci sarebbero due morti e 6 feriti gravi mentre padre Gabriel Romanelli, il parroco, sarebbe rimasto leggermente ferito ad una gamba. Secondo fonti vicine al Patriarcato di Gerusalemme, Israele si sarebbe giustificato affermando che si sarebbe trattato di “un errore di tiro”.

Meloni: “inaccettabili” gli attacchi contro i civili

“I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia. Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta portando avanti da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento”. Lo scrive su X la premier italiana Giorgia Meloni.

Pizzaballa: “A colpire chiesa è stato un carro armato”

“Quello che sappiamo per certo è che un carro armato, dicono le IDF per errore, ma non ne siamo sicuri, ha colpito direttamente la chiesa, la chiesa della Sacra Famiglia, la chiesa latina”, Così a Vatican News il cardinale Pierbattista Pizzaballa. “Non abbiamo informazioni complete su quanto accaduto oggi a Gaza perché la comunicazione” con l’enclave “non è così semplice”, afferma.

“È troppo presto per parlare di tutto questo, dobbiamo capire cosa è successo, cosa si dovrebbe fare, soprattutto per proteggere la nostra gente, e naturalmente cercare di fare in modo che queste cose non accadano più”, continua Pizzaballa. “Poi vedremo come continuare, ma di certo non lasceremo mai sola la comunità cattolica di Gaza”

