Esami facili alla Link Campus University, condannato a 5 anni ex ministro Scotti

Il tribunale di Firenze ha inflitto una pena di 5 anni e 6 mesi al fondatore dell’università privata Link Campus, l’ex ministro Vincenzo Scotti, 92 anni, insieme a Claudio Roveda, ex rettore, e al direttore generale Pasquale Russo, nell’ambito del processo per gli esami facili. L’accusa era di associazione per delinquere e falso.

Cinque anni e due mesi a Stefano Mustica, ex vicepresidente del consiglio della scuola. Inflitti poi due anni e due mesi a Felice Romano, segretario nazionale del Siulp, e a Alessandro Pisaniello e 3 anni e 1 mese ad Andrea Pisaniello. Per Scotti, Russo e Roveda è scattata anche l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Assolti Carlo Cotticelli e Luca Fattorini dall’accusa di falso. Assoluzione per alcuni episodi di falso per Pisaniello e Romano, lo stesso Scotti e Mustica.

Come funzionavano gli “esami facili” secondo la Procura

Prove sostenute fuori dalla sede preposta, verbalizzate solo successivamente dai professori e spesso svolte copiando interamente dal web. Si sarebbero svolti anche così, secondo l’accusa, gli ‘esami facili’ del corso di scienze della politica e relazioni internazionali all’ateneo privato Link campus di cui Scotti era stato anche stato anche presidente all’epoca dei fatti contestati, tra il 2016 e il 2018. Il Siulp avrebbe indirizzato i poliziotti della questura di Firenze verso la Link Campus, in virtù di una convenzione siglata tra l’ateneo e la Fondazione sicurezza e libertà, di cui era presidente e legale rappresentante il segretario Felice Romano.

Nel maggio scorso, la corte d’appello di Firenze ha confermato assoluzioni e proscioglimenti per studenti e docenti dell’ateneo privato Link Campus University di Roma. Per sessantanove persone è caduta, ancora una volta, l’accusa di falso. I giudici hanno rigettato il ricorso della procura di Firenze che contro le sentenze di primo grado aveva chiesto la condanna per 7 e il rinvio a giudizio per gli altri imputati

