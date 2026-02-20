Concorso notai, bufera per testo online con giudizi inappropriati dei commissari

Eâ€™ scoppiata la polemica sul concorso per notai del novembre del 2024: in un documento, pubblicato per pochi minuti sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, e poi rimosso, sono comparsi appunti come “carina”, “graziato”, “fenomeno” vicino ai nomi dei candidati che hanno superato la prova scritta e che a breve dovrebbero affrontare l’esame orale per l’abilitazione alla professione.

Lo “screenshot” in rete

Nello ‘screenshot’ finito in rete vicino ai nominativi dei candidati alla prova scritta del concorso per circa 400 posti in tutta Italia, oltre ai commenti come “geniale” e “salvato sul civile”, si leggono anche citazioni di alcune figure religiose, Fra le frasi che si leggono nel documento ci sono pure alcuni riferimenti a figure sacre associate ai nominativi degli aspiranti notai, come san Mattia Apostolo, san Pancrazio, san Filippo Neri fino all’appunto sull’Annunciazione del Signore. .

Lâ€™ironia in rete

“I famosi santi in paradiso”, “una pietra tombale sulla meritocrazia”: sono solo alcuni dei commenti che circolano in rete dopo la pubblicazione online degli ‘screenshot’. Fra i commenti via social alcuni evidenziano la gravitÃ della situazione e lo ‘smacco’ per quanti siano in lizza per diventare notaio, senza poter contare su “santi protettori”: una laureata in Giurisprudenza sottolinea, ad esempio, che “con la fatica e i sacrifici che richiedono un simile percorso Ã¨ terribile che tutto venga svilito e gestito cosÃ¬”.

Le possibili conseguenze

Una situazione che potrebbe presto aprire la strada a ricorsi per l’annullamento del concorso, del quale si dovrebbe svolgere a breve la prova orale per quanti sono stati ritenuti idonei (circa 250).

