Usa, sanzioni contro la relatrice Onu Francesca Albanese

Lo ha annunciato il segretario di stato Marco Rubio, criticando gli “illegittimi e vergognosi sforzi di Albanese per fare pressione sulla Corte Penale Internazionale affinché agisca contro funzionari, aziende e leader statunitensi e israeliani”.

“La campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata. Sosterremo sempre il diritto all’autodifesa dei nostri partner. Gli Stati Uniti continueranno a intraprendere tutte le azioni che riterranno necessarie per rispondere alle proteste legali e proteggere la nostra sovranità e quella dei nostri alleati”, ha scritto Rubio su X.

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.

Albanese’s campaign of political and economic…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025