Si identifica con un animale e insegue bambini in spiaggia

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Si identifica con un animale

“Francia, spiaggia di Deauville, in Normandia. Mentre la gente é sdraiata a prendere il sole, una theriana (persona che si identifica in un animale), inizia a saltare per difendere il proprio branco dalle risate e dagli sguardi dei bagnanti. Non paga, ha iniziato a inseguire dei bambini.
Ma il woke è un’invenzione della destra…”

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta, pubblicando il video

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