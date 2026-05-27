Si identifica con un animale e insegue bambini in spiaggia

“Francia, spiaggia di Deauville, in Normandia. Mentre la gente é sdraiata a prendere il sole, una theriana (persona che si identifica in un animale), inizia a saltare per difendere il proprio branco dalle risate e dagli sguardi dei bagnanti. Non paga, ha iniziato a inseguire dei bambini.

Ma il woke è un’invenzione della destra…”

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta, pubblicando il video