Milano, due rapine in un’ora: presi due marocchini

Due rapine ai danni di due persone nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio. Entrambi i rapinatori hanno aggredito le proprie vittime, facendole cadere e rubando i cellulari.

A mezzanotte

A mezzanotte e trenta circa gli agenti di polizia di via Fatebenefratelli sono stati allertati per una rapina avvenuta in via Anguissola, a due passi dalla fermata della metro di Gambara. Il malvivente aveva spinto a terra la sua vittima per rubargli l’iPhone. I poliziotti giunti sul posto lo hanno rintracciato poco distante, con sé non aveva la refurtiva che è stata ritrovata sotto un’auto a due passi da lui. L’uomo, 25enne marocchino, è stato indagato.

Un’ora dopo

Poco più tardi, intorno all’una e un quarto, un secondo rapinatore di 24 anni – anch’esso di nazionalità marocchina – ha aggredito una seconda persona nello stesso modo: spingendola a terra per portargli via il cellulare. Gli agenti lo hanno placcato, constatando che aveva a carico precedenti, e accompagnato presso il carcere di San Vittore.

