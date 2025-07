Rapina violenta a Milano, arrestati due marocchini

La vittima è stata derubata dei suoi averi e ferita al volto. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato due cittadini marocchini di 21 e 31 anni

L’intervento dei militari è iniziato poco prima delle 3 della notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio. I carabinieri sono stati allertati per una rapina tra via Vignola e via Ripamonti a Milano dove un 20enne milanese era stato derubato da due soggetti che gli avevano strappato la collana e un bracciale d’oro. Il giovane era anche stato ferito al volto ed è stato soccorso dal personale del 118.

I carabinieri hanno iniziato subito le ricerche dei due malviventi, individuandoli poco distanti. I rapinatori sono stati arrestati e portati presso il carcere di San Vittore. Dai controlli è emerso che avevano segnalazioni di polizia ed erano senza fissa dimora.

