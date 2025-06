Migranti, nave Sea-Watch a Carrara: a bordo tutti uomini

MARINA DI CARRARA – E’ arrivata ieri nel porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara) la nave ong tedesca Sea-Watch 5 con i 30 migranti soccorsi nel Mediterraneo meridionale. Confermato, come appreso dal vice prefetto di Massa Carrara Andrea Leo, che sono tutti uomini e che otto di loro sono ”minori non accompagnati’. Provengono principalmente da Egitto e Sudan, resteranno tutti in Toscana come era stato anticipato.

Dopo i primi controlli a bordo, saranno accompagnati coi bus nei padiglioni di Imm-CarraraFiere per identificazione e controlli medici. Poi partiranno per le strutture di accoglienza.

“Ormai gli sbarchi sono settimanali – ha detto la sindaca di Carrara Serena Arrighi – e questo ha un costo, anche economico, per il nostro Comune. Questi viaggi lunghi sono delle sofferenze per le persone”. Con quello di oggi per lo scalo apuano è il diciannovesimo sbarco dal 2023; il quinto del 2025 e uno dei più ridotti come numero di persone a bordo. Le operazioni di accoglienza in banchina e le procedure di sbarco sono coordinate dalla prefettura. In banchina i volontari, il supporto sanitario e le forze dell’ordine, oltre al personale dell’Autorità portuale e della Capitaneria di porto. (ANSA)