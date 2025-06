Il pettine degli ignavi

Quegli stessi che hanno

de-patriarchizzato la società,

che l’hanno sodomitizzata massicciamente,

che l’hanno genderizzata e “gay-pridizzata”,

che hanno creato l’odio per la sana virilità

e l’amore per una virilità malata e inutile,

che hanno reso gli uomini, specie i giovani,

schiavi del sesso e della droga,

di mode infami e pervertite,

sottomessi alle donne e alla paura,

ora vogliono mandarli in guerra,

e in una guerra con prospettiva nucleare.

Come dobbiamo giudicare chi continua a votare, a seguire, a servire, a difendere, a credere a costoro?

Come fate a fidarvi?

Come potete dormire la notte, pensando a quello che hanno fatto e stanno per fare ai vostri figli, con la complicità della vostra obbedienza cieca e muta, del vostro disinteresse, della vostra lobotomizzata abulia intellettiva e morale?

I tempi stringono. Anche per chi pensa di essere furbo.

E questo è l’unico risvolto positivo di quanto accade oggi:

il pettine che arriva ai nodi.

prof. Massimo Viglione