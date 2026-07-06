Maranza al Colosseo: ancora un arresto e due denunce

L’attività di presidio e controllo della Polizia di Stato nell’area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali prosegue senza soluzione di continuità

Dopo i dieci arresti scattati all’esito del blitz interforze di venerdì sera, è finito in manette, ancora, un giovane di origine egiziana. Altri due giovani di nazionalità tunisina sono stati, invece, denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

Il primo intervento è scattato in largo Gaetana Agnesi, luogo in cui, nella serata del 2 luglio scorso, si era già verificato un grave episodio di violenza.

Il giovane egiziano, da poco maggiorenne, avrebbe dapprima molestato alcuni turisti ed una troupe televisiva impegnata nella realizzazione di un servizio di cronaca, rivolgendo gesti osceni alla giornalista presente e lanciandole contro una bottiglietta di plastica.

Rintracciato pochi istanti dopo da una pattuglia del reparto volanti della Polizia di Stato, ha reagito con violenza all’identificazione, aggredendo uno degli agenti e tentando la fuga. Gli operatori sono riusciti a bloccarlo al termine di una colluttazione e lo hanno arrestato. Nelle prossime ore comparirà dinanzi al Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.

Nel corso degli accertamenti, è inoltre emerso che il giovane, precedentemente segnalato alla Prefettura in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, non si era presentato al colloquio convocato dalla predetta Autorità competente.

Parallelamente, a ridosso della fermata metropolitana Colosseo, direttamente servente all’area archeologica, gli agenti del nucleo PolMetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno intercettato due cittadini di origine tunisina in possesso di telefoni cellulari di provenienza illecita. Per entrambi è scattata la denuncia per il reato di ricettazione.

I controlli della Polizia di Stato intorno all’area archeologica proseguiranno anche nelle prossime ore.

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