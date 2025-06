Uso legittimo delle armi, Nordio: “Va cambiata la struttura delle scriminanti”

Il ministro Carlo Nordio, durante il question time alla Camera, è intervenuto sul tema dell’uso legittimo delle armi da parte delle forze dell’ordine

“Bisogna intervenire sulla disciplina delle cosiddette scriminanti. Il carabiniere che agisce usando legittimamente le armi non è punibile: secondo il nostro codice, firmato da Mussolini e Vittorio Emanuele III, lo Stato dice che tu carabiniere hai commesso un reato ma io sono buono e non ti punisco. Per questo va cambiata nel codice penale tutta la struttura delle scriminanti, come nell’uso legittimo delle armi, la legittima difesa e lo stato di necessità”, ha dichiarato il ministro.

“Basta con questa cosa che non sei punibile, che tu ha fatto qualcosa di cattivo ma lo Stato è buono e ti perdona, bisogna eliminare l’illiceità nella struttura dello stesso reato”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it