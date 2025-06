Piccolotti rischia il seggio. Forse Soumahoro la lascia senza poltrona

Per Piccolotti la situazione è critica: i verbali elettorali mostrano una differenza di voti che contesta l’assegnazione del seggio ad AVS

Avs abbiamo un problema. Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni, rischia di perdere il seggio alla Camera, dove è stata eletta nel plurinominale in Puglia per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). Secondo una relazione depositata alla Giunta delle elezioni di Montecitorio, AVS avrebbe diritto a un seggio in Puglia, ma collegio adiacente a quello in cui Piccolotti è stata proclamata eletta. Questo mette in dubbio la sua posizione.

Secondo quanto riporta ilFatto Quotidiano, la Giunta, dopo aver concluso a marzo 2025 delle verifiche sui collegi uninominali, si è concentrata sui plurinominali, esaminando 29 ricorsi. Due casi, oltre a quello di Piccolotti, richiedono approfondimenti: il ricorso di Marcello Lanotte (Forza Italia) contro l’assegnazione del seggio a Vito De Palma in Puglia e quello di Irene Gori (Fratelli d’Italia) che contesta il seggio di Francesco Michelotti in Toscana. Per due meloniani, Ylenja Lucaselli e Gianluca Vinci, si verifica solo il collegio di elezione, senza rischio di decadenza.

Per Piccolotti, invece, la situazione è critica: i verbali elettorali mostrano una differenza di voti che contesta l’assegnazione del seggio ad AVS nella circoscrizione Puglia 04. La Giunta, la prossima settimana, avvierà un’istruttoria formale per confermare i riscontri. Se validati, il seggio in Puglia andrebbe ad Aboubakar Soumahoro, passato al Gruppo misto nel 2023, lasciando Piccolotti senza mandato.

