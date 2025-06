Preso a martellate da un albanese, gravissimo 21enne

Un pestaggio brutale dopo una discussione nata per futili motivi

Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 21 anni, originario di Roccasecca, rimasto ferito in seguito a una violenta aggressione avvenuta sabato mattina (21 giugno), intorno alle 8.30, nella centralissima piazza Sant’Agostino ad Arce, piccolo comune in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scaturita da un apprezzamento ritenuto offensivo rivolto, nella serata di venerdì, alla fidanzata del ragazzo da parte di un coetaneo di nazionalità albanese residente a Rocca d’Arce (piccolo paese vicino). I due giovani avrebbero deciso di incontrarsi per un chiarimento, ma le parole sono presto sfociate in violenza.

Arce: gravissimo un 21enne preso a martellate dopo una lite

Durante il confronto, l’aggressore avrebbe estratto un martello o una spranga, colpendo il giovane al volto e alla testa con estrema violenza. Il 21enne è crollato a terra privo di sensi, in un lago di sangue. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno disposto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è rimasto a lungo fermo, in attesa di poter stabilizzare le condizioni cliniche del ferito, prima del decollo verso un ospedale attrezzato, il San Camillo a Roma. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata.

Fermato l’aggressore

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Arce e della compagnia di Pontecorvo, che hanno fermato il presunto aggressore e lo hanno portato in caserma. In piazza Sant’Agostino si sono registrati momenti di tensione: amici e familiari del giovane ferito avrebbero tentato di avvicinarsi all’arrestato, e solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

