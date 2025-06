Tajani: “No chiusura stretto di Hormuz, danni anche per la Cina”

Tajani: “No a chiusura dello stretto di Hormuz, danni enormi per tutti”

Al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi “ho espresso la preoccupazione, la richiesta di non intervenire con la chiusura di Hormuz, che potrebbe provocare danni enormi all’economia innanzitutto iraniana, ma anche a tutti gli altri Paesi, compresa la Cina”, ha detto il ministro degli Esteri Tajani, a margine del Consiglio Ue Esteri a Bruxelles.

Tajani candida Roma per i bilaterali Usa-Iran sul nucleare

“Candidiamo Roma a ospitare la ripresa auspicabile dei colloqui senza intermediari tra Usa e Iran sul nucleare. Ho parlato con il Segretario di Stato Marc Rubio e ho cercato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi, che è in Russia e che conto di sentirlo in queste ore. Gli iraniani non abbiano reazioni inconsulte e tornino a trattare”. Così in un colloquio con il QN il ministro degli Esteri Antonio Tajani. tgcom24.mediaset.it

NOTA – C’è una ferrovia commerciale diretta tra la Cina e l’Iran che collega Shanghai a Teheran, dimezzando i tempi del trasporto richiesti dalla rotta marittima. Per la Cina, la chiusura dello stretto di Hormuz non sarebbe una tragedia.