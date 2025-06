Rapina con coltello in negozio, arrestato 18enne bengalese

Con il volto coperto da una bandana e un coltello in mano è entrato nel negozio e ha rapinato la commessa

L’episodio risale allo scorso 16 giugno ed è avvenuto a Cologno Monzese, nel punto vendita Acqua e Sapone. I militari dell’Arma hanno sottoposto ora al fermo di indiziato di delitto un 18enne bengalese, con precedenti alle spalle. Ora il giovane malvivente, appena 18 anni, è stato arrestato.

La rapina da Acqua e Sapone a Cologno e l’arresto

Il ragazzo era entrato all’interno del negozio e minacciando la cassiera era riuscito a farsi consegnare circa 500 euro. Poi era scappato via a piedi. Il rapinatore non era rimasto a lungo senza un volto e un nome. I carabinieri sono arrivati a lui attraverso l’analisi delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza. L’arresto è stato convalidato e il 18enne è in carcere a Monza.

www.milanotoday.it