Bologna, rapina in gioielleria con bottino da 11mila euro: arrestato georgiano

Oltre 11mila euro di preziosi rubati e poi recuperati grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato

È questo il bilancio della tentata rapina avvenuta ieri mattina all’interno di una gioielleria situata nel centro commerciale di Via Larga. Intorno a mezzogiorno, un uomo di 43 anni, cittadino georgiano, è entrato nel negozio fingendosi un normale cliente. Dopo essersi avvicinato a una vetrina, è riuscito ad aprirla senza danneggiarla e ha iniziato a nascondere nella tasca dei pantaloni diversi bracciali e collane.

Scoperto dall’addetto alla sicurezza, il malvivente ha cercato di scappare colpendo con calci il vigilante. Proprio durante la colluttazione, ha perso gran parte della refurtiva, che è stata poi recuperata dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti immediatamente dopo la segnalazione.

Una volta bloccato, l’uomo è stato trovato ancora in possesso di diversi oggetti preziosi per un valore complessivo di 11.287 euro. La merce è stata restituita al proprietario del negozio. Il cittadino georgiano è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria. Alla fine del processo per rito direttissimo, nei suoi confronti è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora.

www.bolognatoday.it